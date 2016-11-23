Воронеж, 23 ноября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Воронежские депутаты работают единой командой для решения задач, поставленных президентом России и губернатором. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Воронежской облдумы, заявил спикер регионального парламента Владимир Нетёсов 22 ноября на брифинге, приуроченном к декаде депутатских приемов, посвященных 15-летию «Единой России».

Пресс-служба Воронежской областной думы Спикер Воронежской областной думы Владимир Нетёсов

Владимир Нетёсов напомнил, что к своему юбилею партия подошла с уверенной победой в очередной выборной кампании осенью 2016 года.

«В основе стабильной поддержки, которую партия получает от избирателей, лежит трудоемкая и кропотливая работа. Воронежцы видят результаты такой деятельности: построенные медицинские, образовательные и спортивные объекты, отремонтированные дороги, благоустроенные территории», — рассказал Владимир Нетёсов.

Спикер облдумы подчеркнул, что депутаты работают «единой командой» на решение тех задач, которые поставили перед ними президент России Владимир Путин и губернатор Алексей Гордеев.

«Воронежская область последовательно развивается. Мы видим, какие кардинальные изменения произошли в сфере АПК, насколько активно привлекаются в регион новые инвесторы, как, несмотря на сложности, растет промышленное производство. Мы демонстрируем новые достижения в сфере культуры и внутреннего туризма, строительстве, развитии малого и среднего бизнеса», — отметил Владимир Нетёсов.

«Системная работа с избирателем лежит в основе эффективной деятельности депутата любого уровня. В ходе депутатских приемов люди получают возможность непосредственно встретиться с теми, кому они доверили свои голоса. Каждому парламентарию необходимо регулярно отчитываться об исполнении своих предвыборных обещаний, оказывать людям помощь в решении их текущих проблем. Именно поэтому партия уделяет такое внимание работе своих общественных приемных, делает акцент на «региональных неделях» депутатов Госдумы», — пояснил Владимир Нетёсов.