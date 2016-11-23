Анкара, 23 ноября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может остаться на посту главы государства до 2029 года. Это произойдёт в том случае, если он будет переизбран на второй срок и к конституции этой страны будут приняты соответствующие поправки, пишет газета The Guardian.

Cnnturk.com Реджеп Эрдоган

Соответствующий законопроект будет представлен Партией справедливости и развития, основанной Эрдоганом (в 2001 г.). Предлагается провести референдум о внесении в конституцию поправок, в случае принятия которых действующий президент сохранит за собой пост до 2029 года. Плебисцит может состояться в ближайшие месяцы.

Уточняется, что председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели (преемник Алпарслана Тюркеша) одобрил предложение внести в конституцию поправки, сочтя их разумными.

Издание обращает внимание на такой нюанс, как возможность упразднения должности премьер-министра (сейчас занимает Йылдырым Бинали). Президент в своей работе будет опираться на помощь двух заместителей. Эта инициатива оппозицией не приветствуется.

Напомним, президентские выборы в Турции намечены на 2019 год. Согласно конституции, президент страны выбирается сроком на пять лет и не может избираться на этот пост более двух раз подряд. Таким образом, если Эрдогана выберут на второй срок, он останется у власти до 2024 года.