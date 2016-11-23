Москва, 23 ноября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. По результатам 2016 года по борьбе с корью стали изменения в национальном календаре прививок. Возрастной ценз по прививкам увеличен с 35 до 55 лет. Это нововведение следует учитывать при планировании мероприятий на 2017 год. Об этом сегодня, 23 ноября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщили в ведомстве.

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По ее словам, ситуация с корью в Екатеринбурге требует мер и внимания. В 2016 году завозной случай кори привел к распространению заболеваемости среди непривитых. До этого в отдельные годы в регионе корь не регистрировалась вообще, либо случались единичные «завозы» инфекции без распространения.

«В 2010 году было зарегистрировано два случая заболевания, в 2013 году — один, в 2014 году — четыре, 2015 году — три. В этом году число жителей Екатеринбурга, которым поставлен предварительный диагноз «корь», уже составляет 33 человека», — отметила глава Роспотребнадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, вспышка кори в Екатеринбурге началась с 7 октября. С того дня и по настоящее время (23 ноября) число горожан с диагнозом «корь» возросло до 33 человек. Клинические исследования подтвердили его у 13 горожан, а ещё 20 жителям поставлен предварительный диагноз по данному заболеванию.