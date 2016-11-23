Астрахань, 23 ноября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Повышение размера платы за коммунальные услуги, которое правительство России утвердило с 1 июля 2017 года, сильнее всего ударит по жителям Астраханской области. В регионе максимальный рост тарифов на «коммуналку» составит 4,4%, передает 23 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

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Значительнее всего в Астраханской области подорожала электроэнергия

Меньше всего увеличение платы за коммунальные ресурсы ощутят жители Адыгеи. Для региона утверждена наименьшая величина предельного размера повышения цен — 3,4%.

В остальных регионах Южного федерального округа, за исключением Крыма и Севастополя, средний рост тарифов составит 3,8%. Так, в Республике Калмыкия индексация платы за услуги ЖКХ утверждена на уровне 3,5%, в Ростовской области — 3,6%, в Краснодарском крае — 4%, в Волгоградской области — 4,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз тарифы на услуги ЖКХ повышались с 1 июля текущего года. В Астраханской области тарифы выросли, но, как заверили местные власти, в допустимых пределах. Так, цена на электроэнергию увеличилась на 7,4% (допустимые ограничения были установлены на уровне 8,4%) — с 4,04 рубля/кВтч до 4,34 рубля/кВтч. Цены на газ поднялись на 2,7%, на услуги водоснабжения и водоотведения не превысили 4%.

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Напомним, согласно распоряжению правительства РФ, тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года вырастут в среднем по России на 4%. Самый низкий порог роста установлен в Северной Осетии — 2,5%, самый высокий — в Москве — 7%.