Вашингтон, 23 ноября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Генеральный директор и основатель популярной соцсети Twitter Джек Дорси некоторое время не мог войти в свой аккаунт. После восстановления доступа Дорси на время лишился почти всех своих подписчиков, сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что пользоваться микроблогом Дорси не мог на протяжении 30 минут по неизвестным причинам. Когда все же ему удалось войти в аккаунт, оказалось, что там всего 200 подписчиков. Спустя некоторое время число подписчиков было восстановлено до 3,8 млн человек. По мнению самого Дорси, причиной инцидента стала «внутренняя ошибка». Администрация Twitter может заблокировать аккаунты пользователей в случае взлома, поступления жалоб на распространение спама или оскорбления.

David Shankbone Джек Дорси

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября войти в свои микроблоги не смогли жители ряда стран, в том числе США, Канады, Новой Зеландии. Сервис Twitter был недоступен в течение 12 минут.

Читайте также: Пользователей Facebook объявили «умершими» в результате сбоя