Лос-Анджелес, США, 23 ноября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представители «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете переиграли «Оклахому-Сити». Встреча, прошедшая 22 в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 111:109.

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Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Расселл Уэстбрук, набравший 34 очка. Баскетболист сборной России Тимофей Мозгов, выступающий за «Лейкерс», набрал в этом матче 16 баллов.

Регулярный чемпионат НБА.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити» — 111:109 (29:16, 20:32, 31:26, 31:35).

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