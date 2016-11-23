Санкт-Петербург, 23 ноября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 23 ноября одобрило поправку к бюджету города в 2017 году, согласно которой снижаются расходы на содержание губернатора и спикера Заксобрания, а также замораживаются зарплаты городских чиновников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Смольный

Городской парламент Петербурга поддержал заморозку зарплат госслужащих до 2018 года. Инициатором поправки в закон «О расчетной единице» стало городское правительство. Согласно документу, расчетная единица, с помощью которой исчисляется зарплата чиновников и депутатов, не будет проиндексирована до 2018 года. Таким образом, зарплата чиновников комитетов администрации Санкт-Петербурга и районных администраций будет заморожена в 2017 году.

Как отметил представитель губернатора в Заксобрании Михаил Бродский, это связано с необходимостью выполнить «майские указы» президента. При этом Смольный, как и положено, проиндексирует расчетную единицу зарплат работников бюджетной сферы — образования, здравоохранения и других.

Согласно поправкам Смольного в городской бюджет на 2017 год, расходы на содержание губернатора Георгия Полтавченко уменьшатся на 250 тыс. рублей в год, расходы на содержание спикера Заксобрания Вячеслава Макарова — на 242 тыс. рублей в год.