Ярославль, 23 ноября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. 23 ноября муниципалитет Ярославля собрался на внеочередное заседание, чтобы не допустить потери налоговых поступлений по единому налогу на вмененный доход. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом к экстренному решению стала отмена «Общероссийского классификатора услуг населению», в соответствии с которым определялись ставки налога по ЕНВД для предприятий, работающих в сфере бытовых услуг. Отменив ОКУН, Правительство России не приняло новый классификатор, в связи с чем ставки налога оказались вне закона.

Чтобы не потерять налоги в первом квартале 2017 года, правовой вакуум было решено откорректировать в ручном режиме: принять один коэффициент налога для всех видов бытовых услуг. При этом мэрия решила применить ко всем единый минимальный коэффициент 0,519. Это привело бы к потерям бюджета в 1 квартале в размере 1,7 млн рублей.

На заседании комиссии по бюджету депутат муниципалитета Олег Ненилин предложил, напротив, установить максимальный коэффициент — 1. По словам Ненилина, Налоговый кодекс позволяет в течение года понижать ставку налога. После того, как Правительство России примет «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (он сменит ОКУН), ставки налога будут пересмотрены.

После консультаций с налоговой инспекцией мэрия приняла эту точку зрения. При этом городские власти обещают, что ставки вернутся на прежний уровень.

«Мы точно говорим о том, что мы вернемся к этому вопросу, как только будет принято решение на уровне Российской федерации», — сказал и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов.

В итоге муниципалитет Ярославля принял решение поднять ставку налога максимально для организаций, оказывающих бытовые услуги.