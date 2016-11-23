Пермь, 23 ноября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. В Перми с 1 января 2017 года родители, чьи дети посещают занятия в музыкальных, хоровых, художественных школах и школах искусств, перестанут платить родительскую плату. Депутаты поддержали предложение городских властей полностью финансировать услуги музыкальных, хоровых, художественных кружков муниципальных учреждений дополнительного образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

Плакат Софьи Низовой. Люби труд! 1954

В свою очередь в мэрии отметили, что в соответствии с федеральным законодательством дополнительные средства на эти цели предусмотрены в проекте бюджета в 2017 году и плановом периоде 2018−2019 годах. Планируется ежегодно выделять 12,080 млн рублей.