Орел, 23 ноября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Сегодня в России нет никаких объективных причин для выделения производителей пива в отдельную категорию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Орловского областного совета, лидер фракции «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин 23 ноября, комментируя инициативу о законодательных изменениях в части регулирования для пивоваренной продукции.

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«Нельзя из соображений коммерческой выгоды или перспективы дополнительных налоговых сборов расширять возможности производителей пива и относительно рекламы, и относительно поблажек в продаже. Сегодня проблема подросткового пивного алкоголизма в России является очень острой. Ни для кого не секрет, что именно подростки будут являться основной мишенью вернувшейся рекламы пива. Именно подростки принесут выручку на небольшие торговые точки, где контроль соблюдения запрета продажи алкогольных напитков несовершеннолетним будет сложнее осуществлять», — отмечает Руслан Перелыгин.

«Пиво — напиток, содержащий спирт, — напоминает депутат. — Недостаток градусов компенсируется количеством. Нет никаких объективных причин для выделения производителей пива в отдельную категорию».

При этом, отмечает Перелыгин, «пивная ниша является одной из наиболее прибыльных на российском рынке, и это в полной мере объясняет тот факт, что 80 процентов нашего рынка пива в денежном выражении поделены между иностранными производителями».

Концепция раздельного регулирования для пивоваренной продукции, которую разработали специалисты Высшей школой экономики (ВШЭ) совместно с участниками рынка, внесена на рассмотрение в министерство экономического развития РФ. Сегодня, 23 ноября, должно состояться обсуждение документа в рамках рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке. Концепция предлагает законодательно разрешить продажу пива в нестационарной рознице, снять ограничения продажу по ночам. Еще одним важным нововведением может стать запрет на ограничения продажи пива со стороны региональных властей. По заявлению авторов концепции, отнесение пива к алкогольным напиткам в 2013 году и применение целого ряда ограничений, привели к потере десятков тысяч рабочих мест.

Накануне же стало известно и о другой инициативе, связанной с регулированием пивного рынка, в этот раз — со стороны Минфина РФ.

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Министерство финансов РФ предложило запретить розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи для ИП. Право продавать эту продукцию предлагается оставить только для юридических лиц. Разработкой предложения занималось Росалкогольрегулирование. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что ИП не в полной мере декларируют объемы розничных продаж пива, поскольку за непредоставление деклараций индивидуальным предпринимателям грозит гораздо более низкий штраф, чем юрлицам.

Инициативы, связанные с регулированием розничной продажи пива, появились на фоне попыток властей ряда регионов, в том числе и Орловской области, ужесточить требования к этому бизнесу. Одним из болевых вопросов является активное распространение «пивных шаговой доступности» — небольших торговых точек, зачастую маскирующихся под точки общепита, которые занимаются торговлей пивом в розлив. Чаще всего такие магазины и кафе располагаются на первых этажах жилых домов, со всеми вытекающими последствиями.

25 ноября Орловский облсовет рассмотрит поправки к закону о регулировании производства и оборота спиртосодержащей продукции и ограничения распития алкогольных напитков: речь идет об увеличении времени на запрет торговли алкоголем с 21:00 до 10:00.

Представители администраций городов Орел, Ливны и Мценск и вовсе выступили за введение полного запрета на розничную продажу алкоголя, в том числе пива, в торговых точках на первых этажах жилых домов. Однако пока региональные законодатели на такие меры не пошли.

По данным статистики, только число пивных заведений в Орловской области за год выросло почти в три раза — с 54 в 2015 году до 144 на данный момент.