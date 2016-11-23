Чебоксары, 23 ноября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. В Чувашии сформирован новый состав ЦИК Чувашской Республики. 22 ноября своих представителей во вновь формируемый Центризбирком назначил Госсовет Чувашии. Сегодня, 23 ноября, указ о назначении членов регионального ЦИК подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев, о чём заявил на заседании Кабинета министров, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Из 12 человек своё место в Центризбиркоме сохранили семеро.

Cap.ru, ЦИК Чувашии 21 сентября 2016 г. Заседание Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики

В составе ЦИК Чувашии с правом решающего голоса от главы Чувашии назначены шесть человек, из них пятеро сохранили свои места в составе комиссии. Это Александр Цветков (председатель Центризбиркома республики), Сергей Тарасов (секретарь Центризбиркома республики), Анастасия Глушкова (первый заместитель руководителя регионального исполкома отделения «Единой России»), Татьяна Николаенко (руководитель аппарата Общественной палаты Чувашии) и Юрий Садовников (замначальника управления внутренней политики администрации главы Чувашии). Вновь назначенным членом ЦИК Чувашии является Владислав Солдатов (лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», директор некоммерческой организации благотворительного фонда «Наследие»).

Отметим, что в августе 2016 года было приостановлено членство в ЦИК Чувашии Юрия Садовникова «в связи с нахождением» «в непосредственном подчинении» главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, который возглавил партийный список «Единой России» на региональных парламентских выборах.

Ещё шесть человек назначены в состав ЦИК Чувашии от регионального Госсовета, из них два человека сохранили своё членство. Это заместитель председателя ЦИК Чувашии Петр Куприн (выдвинут ЦИК РФ) и индивидуальный предприниматель, юрист Игорь Михайлов (выдвинут «Справедливой Россией»). В новый состав Центризбиркома вошли также начальник юридического отдела ООО «Спортивно-медицинская индустрия» Руслан Иванов (выдвинут ЛДПР), индивидуальный предприниматель Олег Павлов (выдвинут КПРФ), завсектором в аппарате Государственного Совета Чувашской Республики Татьяна Скворцова (выдвинута Марпосадским районным собранием депутатов), финдиректор ЗАО «Хлебокомбинат Петровский» Константин Степанов (выдвинут отделением партии «Народ против коррупции»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий состав ЦИК Чувашии был сформирован в июле 2011 года. Республиканский Центризбирком состоит из 12 человек, формирование комиссии осуществляется Госсоветом и президентом республики на равной основе: половина назначается региональным парламентом, другая половина — главой Чувашии.