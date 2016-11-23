Астана, 23 ноября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Депутаты обеих палат парламента Казахстана — Мажилиса (нижняя палата) и Сената (верхняя палата) — приняли сегодня, 23 ноября, Декларацию 25-летия Независимости Республики. Из 47 депутатов Сената за принятие декларации проголосовали 46 человек, из 107 депутатов Мажилиса свои голоса в пользу декларации отдали 105 человек.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

«Уважаемые коллеги, мы только что единогласно приняли декларацию 25-летия независимости РК. Это занимающий особое место, важный документ, важное решение для Казахстана, в том числе для парламента. Уважаемые коллеги, разрешите всех вас сердечно поздравить с принятием этого исторического документа», — заявил по итогам голосования на совместном заседании обеих палат председатель Мажилиса парламента Нурлан Нигматулин.

По словам Нигматулина, в декларации отражены все исторические вехи страны за четверть века, а также роль президента Нурсултана Назарбаева в становлении республики.

«Все достижения и успехи за это время в первую очередь — это плоды работы первого президента — лидера нации Нурсултана Назарбаева. Вместе с тем это результат единства народа, который всячески и всегда оказывает поддержку президенту и всегда является его опорой, поэтому рассмотрение данного исторического документа особо подчеркивает значимость юбилея Независимости», — подчеркнул спикер Мажилиса.

«В Декларации вполне справедливо предлагается отразить роль Нурсултана Назарбаева в названии нашей столицы как одного из его масштабных начинаний, предмет его особой заботы и заслуженной гордости всего Казахстана», — отметил в свою очередь лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев.

Между тем депутат Мажилиса Куаныш Султанов отметил, что парламент, приняв декларацию, «выразил твердую приверженность стратегическому курсу лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, которому принадлежит огромная заслуга в создании и становлении независимого государства».

«Парламент, воспринимая независимость как величайшую ценность нашего народа, выражая твердую приверженность стратегическому курсу первого президента Казахстана, Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, которому принадлежит огромная заслуга в создании и становлении независимого Казахстана, осознавая достижения главной цели стратегии Казахстан-2050 как свой исторический долг и обязательство перед будущими поколениями, движимый стремлением созидать наше светлое будущее на благодатной земле Мәңгілік Ел» (Вечная страна — с каз.), принимает Декларацию достижений Казахстана за 25 лет Независимости. 25 лет Независимости стали для Казахстана эпохой прогресса и устойчивого развития. Независимый Казахстан своей новейшей историей доказал, что по праву может называться успешным государством и лидером всего Центрально-Азиатского региона. Страна поступательно движется в число 30 мировых лидеров, реализуя последовательно стратегию Казахстан-2050. Благодаря продуманным и плодотворным международным инициативам главы государства страна добилась высокого международного авторитета, стала признанным лидером глобального антиядерного движения. Колоссальные преобразования в экономической, политической и социальной сферах произошли благодаря самоотверженному и неустанному труду каждого казахстанца под сильным и мудрым руководством лидера нации», — подчеркнул Султанов.

Он также предложил воздвигнуть в столице Казахстана Астане монумент «Тәуелсіз Қазақстан» (Независимый Казахстан), а саму столицу переименовать в честь Назарбаева.

«Отразить имя Елбасы в наименовании столицы и других важных объектах страны и отметить в Конституции вклад президента в строительство казахстанского государства», — добавил Султанов.

«Предложение декларации закрепить роль первого президента независимого Казахстана как творца современной государственности обосновано и закономерно» — высказался в поддержку инициативы Султанова депутат Азат Перуашев.

Как уже сообщалось выше, все предложения, озвученные Султановым, в том числе и по переименованию Астаны в честь Назарбаева, были включены в декларацию и единогласно одобрены.

Напомним, предложения о переименовании столицы в честь Назарбаева звучат в Казахстане уже не в первый раз. Так, в 2008 году депутат Мажилиса Сат Токпакбаев обратился с запросом на имя премьер-министра Карима Масимова, в котором просил переименовать столицу.

«Учитывая безграничные заслуги нашего главы государства перед народом, главы, перенесшего нашу столицу, политический центр — Астану — в сердце Казахстана и Евразии, и считая это лишь маленькой толикой благодарности за его заслуги, предлагаю столицу Казахстана переименовать в Нурсултан», — говорилось в запросе.

Спустя четыре года — в декабре 2012 года — общественное объединение «Эхо Желтоксана» выступило с инициативой переименования Астаны в Назарбаев.

В июле 2013 года академик Национальной академии наук Султан Сартаев предложил присвоить столице название Нурсултан. Сам же Нурсултан Назарбаев каждый раз отвергал подобные предложения. Каким будет его решение на этот раз, пока неизвестно.

С полным текстом декларации можно ознакомиться здесь.