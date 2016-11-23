Лондон, 23 ноября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. «В минувшие выходные в прессу просочилось сообщение об отправке ракетных систем Guided Multiple Launch Rocket Systems (GMLRS) в Прибалтику, а буквально на следующий день это решение отменили. Первый шаг знаменовал собой смелое решение Лондона. Второй — как разумная оценка возможной реакции Москвы на это действие».

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В Лондоне вдруг подумали о том, что Кремль может как-то отреагировать на это развертывание. И не обязательно так, как бы хотелось Альбиону.

«Некоторые военные считают, что это Москва может посчитать суетливые движения Великобритании проявлением ее слабости и начнет давить больше и сильнее, — высказывают предположение авторы материала Эндрю Джиллиган и Тим Рипли. — Военные дошли даже до того, что старательно переработали вывешенный в интернете официальный пресс-релиз, удалив из него все упоминания о ракетах».

«Возможно, что на британских военных произвели впечатление участившиеся встречи британских и российских самолетов над Балтикой, а также моментальная реакция России на вообще любое движение ракет НАТО, — резюмируют журналисты. — Об итоговом решении о размещении ракет Министерство обороны обещало сообщить дополнительно в «соответствующее время».