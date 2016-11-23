Таллин, 23 ноября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Согласно результатам исследования об употреблении алкогольных напитков военнослужащими Сил обороны Эстонии, 49,3% опрошенных военных Разведывательного батальона признали, что употребляют алкоголь сверх нормы и могут этим навредить своему здоровью. Об этом ИА REGNUM сегодня, 23 ноября, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на итоги заседания комиссии по государственной обороне. Представивший исследование капитан Танель Раттисте обратил внимание, что употребление алкоголя в Силах обороны широко распространено.

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При этом, в отличие от гражданских лиц, военные Эстонии пьют реже, но с куда большим количеством выпитого за раз. Поэтому влияние на организм носит более губительный характер, добавил он, отметив, что это признают и сами военные. Он считает важным проведение дальнейшего изучения данного вопроса для принятия решений, способных решить проблему алкоголя в армии.

В свою очередь, член комиссии Мадис Миллинг заявил, что происходящее в армии нельзя рассматривать в отрыве от всего общества, где проходят примерно те же процессы. Он считает, что не меньшее значение, чем ограничение распространения алкоголя в местах базирования военных, имеет вопрос свободного времяпрепровождения. «На употребление алкоголя мы должны смотреть шире рамок только Сил обороны», — добавил он, предлагая самое широкое обсуждение.

Комиссия по гособороне сошлась во мнении, что решать проблему нужно систематически, включая и антиалкогольную пропаганду среди призывной молодежи, а также среди уже демобилизованных или уволенных в запас военнослужащих. Как позитивный сигнал комиссия по гособороне парламента Эстонии оценила то, что Силы обороны признают существующую проблему и готовы о ней говорить с законодателями страны.