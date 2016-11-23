Москва, 23 ноября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Минтранс намерен выяснить целесообразность распространения «Платона» на автомобили массой свыше 3,5 тонны на федеральных, региональных и муниципальных дорогах, сообщает министерство.

Колонна грузовиков

Минтранс не предпринимает действий, направленных на введение платы для автомобилей массой свыше 3,5 тонны на федеральных, региональных и муниципальных дорогах, говорится в распространенном пресс-релизе. Министерство проводит научно-исследовательскую работу, цель которой — выявление возможности такой меры.

При этом в министерстве пояснили, что говорить о сроках введения платы до появления исследования нельзя — его результатом может стать в том числе и выявление нецелесообразности и преждевременности принятия такого решения.

О том, что министерство транспорта Российской Федерации рассматривает вариант введения сборов за проезд по федеральным трассам с автомобилей массой от 3,5 до 12 тонн, сообщил федеральный чиновник, пишет газета «Ведомости». Под указанную массу, согласно европейской классификации, подпадают грузовики подкатегории N2. Производители таких автмобилей — «Камаз» (43 253), Iveco (EuroCargo), Mercedes-Benz (Atego), Renault (Midlum). Контракт на «научное обоснование целесообразности» введения в РФ системы взимания платы с транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн размещен на сайте госзакупок.