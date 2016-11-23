Нижний Новгород, 23 ноября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Члены комитета по бюджету Законодательного собрания Нижегородской области с третьей попытки так и не смогли прийти к общему решению по проекту регионального бюджета на 2017 год. В результате бюджет области будет вынесен на рассмотрение регионального парламента без одобрения профильного комитета.

Андрей Репин ИА REGNUM Деньги

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, при рассмотрении проекта бюджета на профильном комитете в очередной раз возникло противостояние между представителями областного правительства, депутатами, «играющими» на его стороне, и группой так называемых городских депутатов, объединившихся вокруг вице-спикера, бывшего главы города Олега Сорокина.

Спор, который депутаты так и не смогли уладить, возник из-за поправки, предложенной депутатом Юрием Лебедевым. Она предполагает, что 20% всего регионального налога на имущество должны передаваться десяти городским округам. Это может повлечь за собой перераспределение 4,9 млрд рублей и серьезные изменения в межбюджетных отношениях. Поправка была предложена на заседании комитета 17 ноября. При этом Лебедев не предоставил никакого экономического обоснования своей инициативы. Его уже обвинили в том, что он пытается не внести изменения в законопроект, а «создать предмет для торгов».

Как сообщает НИА «Нижний Новгород», сторонники поправки предлагают различные способы привлечения дополнительных доходов в областной бюджет. Так, например, по мнению депутата Василия Суханова, поддерживающего поправку, дополнительные средства можно изыскать, сократив на 30% поддержку СМИ, общая сумма которой составляет 243,6 млн рублей. Кроме того, Суханов предложил на 30% снизить расходы на содержание аппарата правительства, которые должны составить 4 млрд рублей.

«В расходной части есть жирок, который можно подтопить, и расходы, которые предполагает поправка Юрия Лебедева, сделать за счет этого жирка», — заявил депутат.

Против принятия поправки выступает областной Минфин и депутаты, которых не устраивает отсутствие финансово-экономического обоснования по ней.

По словам главы бюджетного комитета Александра Шаронова, принять закон о бюджете на следующий год необходимо до конца текущего календарного года, чтобы получать софинансирование из федерального бюджета по ряду социально значимых программ.

«Если областной бюджет не будет принят до конца года, то, в соответствии с Бюджетным кодексом, финансирование всех статей будет осуществляться из расчета 1/12 бюджета предыдущего года. Расходная часть бюджета 2016 года — это 114 млрд рублей, а 2017 года — 123 млрд рублей, поэтому все территории, в том числе Нижний Новгород, получат меньше средств. Кроме того, пока областной бюджет не принят хотя бы в первом чтении, территории юридически не могут утверждать свои бюджеты, потому что их доходная часть еще не утверждена вышестоящим уровнем государственной власти», — заявил глава бюджетного комитета.

Он отметил, что позиция правительства области выглядит обоснованной, потому что подкреплена цифрами.

«Некоторые депутаты говорят, что ситуация в Казани, Уфе и Самаре лучше, чем в Нижнем Новгороде. Правительство области в цифрах показывает, какие бюджеты у этих городов, а какой бюджет у Нижнего Новгорода. Большая часть денег по программам развития инвестируется именно на территории Нижнего Новгорода. С учетом дополнительных межбюджетных трансфертов, которые заложены в правительственном законопроекте, бюджет нашего областного центра на следующий год превышает 32 млрд рублей. А города, которые приводили в пример, имеют бюджеты порядка 23−24 млрд рублей», — заявил Шаронов.

После длительных споров депутаты так и не пришли к единому решению. В результате из 39 членов бюджетного комитета 18 человек проголосовали за принятие бюджета в первом чтении, 18 — против, трое воздержались. Проект бюджета будет вынесен на рассмотрение областного парламента для принятия в первом чтении без резолюции профильного комитета. Заседание областного парламента назначено на 24 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее все остальные комитеты рекомендовали принять бюджет в первом чтении. Такие же рекомендации были получены по итогам общественных слушаний по проекту бюджета.

Доходы областного бюджета на 2017 год сформированы в объеме 124,2 млрд рублей. Расходы бюджета спрогнозированы в объеме 122,3 млрд рублей. Профицит бюджета составляет почти 2 млрд рублей. Часть депутатов Заксобрания уверены, что профицит бюджета «технический». Бюджет сверстан с профицитом для того, чтобы регион мог воспользоваться бюджетными кредитами и заместить ими более дорогие кредиты коммерческих банков.

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Противостояние депутатских групп в Законодательном собрании Нижегородской области началось с первых часов работы нового созыва. Сначала группа «городских» депутатов бойкотировала процесс выбора спикера регионального парламента, сорвав заседание и обвинив губернатора Валерия Шанцева в попытках давления на депутатов. Тогда в конфликт вмешался полпред президента в ПФО Михаил Бабич.

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Второй точкой конфронтации стал вопрос с предоставлением налоговых льгот спонсорам профессиональных спортивных команд. «Городские» депутаты предложили урезать объем этих льгот с 1 млрд до 400 тыс. рублей. Губернатор настаивал на сохранении этих льгот в полном объеме, но проиграл. Объем льгот решением Заксобрания был сокращен.

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По мнению экспертов, противостояние «городских» депутатов и областного правительства является не столько заботой депутатов о грамотном распределении бюджетных средств, сколько затянувшимся торгом между различными финансовыми и политическими группировками.

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