Грозный, 23 ноября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров не исключил возможность сотрудничества международного учебного центра для спецназа с частными специалистами из США. В настоящее время, по словам чеченского лидера, уже имеется около десятка заявок от частных американских инструкторов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Это люди с именем. Будем смотреть. А официальные силовые структуры США у нас в Чечне подпадают под санкции», — заявил Кадыров. При этом он отметил, что действующий спецназ США не представляет интереса, так как «не совсем понятно, чему эти парни могут учить российских бойцов», если на чемпионате мира в Иордании команда США заняла место за первой двадцаткой, в то время как наша команда стала чемпионом.

Есть желание поработать в центре, который будет сооружен в городе Гудермесе, и у других иностранных специалистов. Заинтересованность проявили военные и дипломатические представители Аргентины, Дании, Бельгии, Италии, Канады, Норвегии, Пакистана, Омана, ЮАР, Танзании, Филиппин и очень многие другие, цитирует главу региона его пресс-служба.

По словам Кадырова, более конкретный характер носят договоренности о сотрудничестве с Китаем — уже состоялся обмен делегациями.

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Отметим, строительство международного учебного центра для сил специальных операций будет завершено в городе Гудермесе в 2018 году. Центр, который будет располагаться на площади более 400 гектаров, будет состоять из около сорока учебных объектов, в том числе своей взлетно-посадочной полосы, парашютного комплекса, 14 стрелковых галерей, полигонов для обучения минно-взрывному делу, промышленному альпинизму.

Также на территории комплекса будет расположен учебный городок с условной школой, больницей, детским садом, административными зданиями, где спецназ будет отрабатывать навыки освобождения заложников и нейтрализации террористов.

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