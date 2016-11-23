Санкт-Петербург, 23 ноября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге подготовили к вводу в эксплуатацию два корпуса ЖК «Каменка», которые ранее возводились группой компаний «СУ-155». В декабре 2016 года, как ожидается, эти многоквартирные дома будут введены в строй, сообщил сегодня, 23 ноября, городской комитет по строительству.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Как отмечается, в корпусах 6.1 и 6.2. жилого комплекса «Каменка» полностью устранены замечания, выданные Госстройнадзором, и уже в конце ноября ожидается получение заключения о соответствии построенного объекта строительным требованиям и нормам.

Еще в одном корпусе — №7 — жилого комплекса «Каменка» ведутся работы согласно графика. В Службу государственного строительного надзора и экспертизы уже направлено извещение об окончании строительства. Сейчас в этом корпусе идет итоговая проверка, работают специалисты стройнадзора.

«Получение заключения о соответствии построенного объекта запланировано на середину декабря текущего года и ввод корпуса в эксплуатацию намечен до конца 2016 года», — подчеркивают в комитете по строительству.

Ранее были введены в эксплуатацию корпуса 4.1 и 4.2 ЖК «Каменка». Шесть корпусов ЖК «Новая Каменка» находятся в разной степени готовности — от 5% до 50% (по данным на сентябрь 2016 года).

Общее количество квартир в жилых комплексах «Каменка» и «Новая Каменка», которые строила СК «РосСтрой» (группа компаний «СУ-155») — 6 823, их общая площадь — 294 тыс. кв.м. Решением Минстроя от 15 декабря 2015 г. утверждена концепция завершения строительства проблемных объектов ГК «СУ-155» и механизм финансирования завершения работ банком АКБ «Российский капитал» (ПАО).