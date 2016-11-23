Петропавловск-Камчатский, 23 ноября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Камчатку летом следующего года ждет очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Причем оно будет одним из самых больших в России — сразу на 6%. Это стало известно после того, как премьер Дмитрий Медведев накануне подписал новые индексы изменения платы, вносимой гражданами. Они начнут действовать с 1 июля, но уже сейчас у многих жителей Камчатки вызывают возмущение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

O-nedvizhke.ru Изменение тарифов ЖКХ

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Люди высказываются в социальных сетях и «благодарят» партию власти, «выигравшую выборы на обещаниях лучшей жизни», за предстоящее повышение «коммуналки».

«Продукты дорогие. Бензин — один из самых дорогих в стране. На отпуск на материке на самолет нужно пару лет копить. «Коммуналка» уже сейчас зашкаливает, а они еще больше», — возмущается житель Камчатки.

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Его поддерживают и другие: «Я уже плачу больше 10 тысяч рублей в месяц. Моя зарплата за этот год никак не изменилась, а продукты подорожали. Скоро заставят нас на улице жить».

В целом люди высказываются исключительно негативно. Многие пишут, что уже сейчас коммунальные платежи отнимают значительную часть семейного бюджета, а зарплаты у многих не повышались.

С 1 июля 2016 года на Камчатке киловатт час электроэнергии стал дороже на 38 копеек — 4 рубля 68 копеек. Тепловая энергия увеличилась в цене на 165 рублей за гикокаллорию. Водоотведение подорожало на почти 4 рубля, а холодное водоснабжение на 82 копейки за кубометр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году индексы изменения платы за коммунальные услуги в регионах Дальнего Востока ощутимо возрастут. Самым сильным увеличение будет в Якутии и на Камчатке, где плату за услуги ЖКХ поднимут на 6%. Прочувствуют рост «коммуналки» также жители Приморья (на 5%), Еврейской автономии (4,8%), Магаданской области (4,5%) и Хабаровского края (4,1%). Амурчанам сборы увеличат на 3,8%, самым низким в ДФО повышение будет на Чукотке и Сахалине — на 3,4%.