Ставрополь, 23 ноября, 2016, 10:55 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

В Ставропольском крае начинается суд по делу о попытке хищения 22 тонн нефти и реализации поддельных денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Еще в сентябре 2015 года трое обвиняемых сделали себе незаконную врезку в трубу нефтепровода и сливали оттуда нефть. Всего они попытались похитить 22 тонны нефти. Вскоре врезку нашли и подозреваемых задержали сотрудники полиции и ФСБ.

При расследовании дела выяснилось, что один из задержанных вместе с тремя подельниками сбывал фальшивые пятирублевые купюры. Их автомобиль запомнила продавец одного из магазинов, где обвиняемые расплатились подделкой. На посту ДПС они были задержаны сотрудниками полиции.

При задержании у обвиняемых и в их машине нашли еще 25 фальшивок.

Обвиняемые задержаны и арестованы. Дело о попытке хищения нефтепродуктов и сбыта поддельных денежных купюр ушло в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозят серьезные сроки заключения.