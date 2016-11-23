Москва, 23 ноября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Мнения участников рынка относительно исхода саммита ОПЕК 30 ноября разделились. Одни считают, что у картеля вряд ли получится добиться консолидированного мнения по вопросу заморозки объемов добычи, другие настроены оптимистично. Если ОПЕК добьется полноценного соглашения, цена на нефть Brent имеет все шансы обновить годовые максимумы в районе 54,20 долларов за баррель, говорит главный аналитик Global FX Сергей Мельников.

ptra Нефть

Именно от итогов саммита ОПЕК будут зависеть ближайшие перспективы цен на нефть, а также активов, тесно к ней привязанных, полагает эксперт. По мнению Мельникова, пессимизм участников рынка относительно соглашения имеет под собой серьезные основания. «Саудовская Аравия активно наращивала объемы добычи, превышая установленные ей же квоты. При этом «второй эшелон», представленный Венесуэлой, Анголой и рядом других не слишком богатых держав, активно призывал и продолжает призывать к заморозке объемов добычи. Бюджеты этих стран практически на 100% зависят от динамики нефтяных котировок, и чем ниже «черное золото» стоит на мировом рынке, тем выше показатель бюджетного дефицита в данных странах», — говорит он. При этом за последние недели произошло важное событие, которое в корне изменило ожидания от предстоящей встречи ОПЕК, указывает эксперт. «Иран, который ранее активно выступал против сокращения объемов добычи, может изменить свою позицию в этот раз. Появилась информация, что страны ОПЕК готовы обеспечить Тегерану особые условия и оставить его показатели добычи на уровне 3,92 млн баррелей в день. Именно поэтому в своем недавнем выступлении г-н Зангане по итогам встречи с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо заявил, что вероятность консенсуса на ноябрьском саммите картеля «высока», — рассказал Мельников. Некоторая уверенность в этом пошатнулась, поскольку представители ОПЕК заявили, что позиции Ирака и Ирана будут обсуждаться непосредственно на встрече 30 ноября, напомнил эксперт. «И все же тот факт, что Тегеран не дистанцируется от переговоров, как это было в апреле, позволяет надеяться на то, что общее решение о заморозке может быть достигнуто», — полагает он. Таким образом, сейчас ОПЕК как никогда приблизился к полноценному и формальному соглашению, делает вывод аналитик. «Заморозка объемов добычи успокоит игроков и подтвердит, что картель по-прежнему является ключевым игроком мирового нефтяного рынка, способным оказывать влияние на цены. С учетом повышения активности американских сланцевых поставщиков данный фактор крайне важен», — считает Мельников.