Рыбинск, Ярославская область, 23 ноября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Обсуждение бюджета города Рыбинска Ярославской области на 2017 год чуть не закончилось дракой мэра города Дениса Добрякова и депутата муниципального совета Владимира Пахарева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном совете Рыбинска.

Рыбинск

Инцидент произошел 22 ноября после заседания комиссии по бюджету.

«Во время заседания комиссии депутат Владимир Пахарев высказывал резкие замечания в адрес других депутатов, а также мэрии и лично руководителя города Дениса Добрякова. По моему мнению, он сознательно провоцировал их на конфликт. По завершении комиссии Денис Добряков, видимо, не выдержал, пошел в президиум. Депутаты, поняв, зачем он идет, попытались преградить ему дорогу. Однако он все-таки достиг своей цели. До рукоприкладства не дошло, они встали друг к другу лицом к лицу и толкались животами, как бывает, когда выясняют «а ты кто такой?». Прикосновений руками не было, довольно быстро их растащили. У них разные весовые категории — Пахарев заметно крупнее и рука у него тяжелая. Но, учитывая боевой опыт Дениса Добрякова, я бы, скорее, поставил на него», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя муниципального совета Рыбинска Александр Соколов.

По словам Соколова, Пахарев обвинял исполнительную власть Рыбинска в бездействии, сравнивая нынешнего руководителя города с предыдущими, причем не в лучшую сторону. Конфликты между группой депутатов, в которую входит и Владимир Пахарев и мэрией города под руководством Дениса Добрякова возникали уже не раз. Сам Владимир Пахарев недавно был исключен из партии «Единая Россия» за неподчинение партийной дисциплине.