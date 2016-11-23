Красногорск, 23 ноября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Кулаковский», расположенном в Чеховском районе Московской области, завершены работы по пересыпке тела свалки грунтом для купирования неприятного запаха, ставшего настоящей проблемой для жителей близлежащих поселений. В январе 2018 года на полигоне планируется начать работы по рекультивации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании-оператора ПАО «ПромЭкоТех».

Prylarer Полигон ТБО

Как отмечают в компании, экологическая обстановка вокруг полигона находится под постоянным мониторингом и последние замеры воздуха показали, что превышение ПДК за пределами защитной зоны не наблюдается. Тем не менее неприятный запах остается одной из главных проблем полигона. Для его купирования на территорию свалки постоянно завозится грунт. Сейчас тело полигона полностью накрыто грунтом.

«В тоже время существует проблема частной застройки в санитарно-защитной зоне полигона. СЗЗ установлена еще в 70-х годах 20 века, в 2007 году подтверждена Росприроднадзором. Вместе с тем, в 90-е и 2000-е годы в пределах СЗЗ появился массив частной застройки и строительство продолжается до сих пор», — отмечают в компании, подчеркивая, что свалка действует на законных основаниях в границах участка землеотвода площадью 13,62 Га, предоставленного по договору аренды Чеховским районом.

Напомним, решение о закрытии «Кулаковского» было принято еще в 2014 году. Тогда предполагалось завершить работу объекта в 2022 году. Однако в июле 2016 года, губернатор области Андрей Воробьев принял решение сократить сроки закрытия до 2018 года.

«Оператор полигона готов выполнить любые решения властей при подготовке к рекультивации», — заключили в ПАО «ПромЭкоТех».

Жителей Чеховского района МО мучают запахи Кулаковского полигона

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на рекультивацию всей территории полигона может уйти, по разным подсчетам, от 700 млн до 1 млрд рублей. Компании предстоит за свой счет подготовить новый проект рекультивации на что, включая все необходимые изыскания, экспертизы и согласования, может уйти около года.