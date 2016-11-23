Волгоград, 23 ноября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. В Волгоградской области от сильных морозов, пришедших в регион, погибли уже пять человек. Так, в ожидании своей супруги насмерть замерз пенсионер в Новоаннинском районе. По информации межрайонного следственного отдела СКР, 65-летнего супруга женщина обнаружила без сознания, буквально примерзшего к приступкам крыльца, на котором мужчина и решил встретить с работы свою благоверную. Женщина затащила мужа в дом и вызвала скорую, пишет газета «Крестьянская жизнь». Медики констатировали смерть от переохлаждения.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Зима

По той же причине умерла и 45-летняя местная жительница, проживавшая в доме неподалеку. Установлено, что она вела аморальный образ жизни, случалось, что селянка вовсе забывала топить печь. Тело замёрзшей женщины обнаружил её брат. По обоим фактам следствие ведет проверки.

Жертвами первых холодов также стали три лица без определенного места жительства. Они поступили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, двое из них находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Спасти их от переохлаждения не удалось. Всего, по данным директора ГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области» Владимира Ярмолича, с 1 ноября с переохлаждением в медучреждения региона обратились 73 гражданина, 68 из них была оказана помощь в условиях стационарах, пишет V.1. В настоящее время их жизни ничто не угрожает.

Кроме того, еще более полутора сотен человек обратились в травмпунты области. Однако, как отмечают медики, наплыв пациентов пока не критичен.

Сильные морозы до — 13 градусов пришли в Волгоградскую область в конце прошлой недели. По данным синоптиков, сегодня, 23 ноября, в регионе температура воздуха днем составит — 7 градусов, а ночью столбик термометра опускался местами до — 18 градусов. Однако к выходным холода отступят, в регион придет потепление.