Москва, 23 ноября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Третий год подряд главным героем всевозможных антирейтингов по стоимости недвижимости за один квадратный метр в России становится Магнитогорск. За год стоимость квадратного метра здесь опустилась еще на 3% и достигла 30 тыс. 629 рублей за кв. метр, сообщается на федеральном портале «Мир квартир».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

На второе место с прошлогоднего четвертого переместилась Махачкала, стремительно потеряв в стоимости «квадрата» сразу 15,1% и достигнув показателя 32 тыс. 728 руб./кв. м. Брянск, хоть и продемонстрировал отрицательную динамику (-4%), сумел передвинуться со второй на третью позицию — 35 тыс. 704 руб./кв. м.

Новокузнецк подрос на 0,1% и переместился с третьей строчки на четвертую — 38 тыс. 004 руб./кв. м. Пятое место, несмотря на падение (-4,8%), сохранил за собой Ставрополь — квадратный метр жилья здесь можно купить за 39 тыс. 263 рубля.

Далее идут Нижний Тагил (38 тыс. 264 руб./кв. м; — 6,1%), Саратов (39 тыс. 986 руб./кв. м; — 7,5%) и Курск, который хоть и выбыл из десятки по средней цене лота, остался на восьмом месте по дешевизне квадратного метра (40 тыс. 217 руб./кв. м; — 8,5%).

Девятое и десятое места — у Орла (41 тыс. 726 руб./кв. м; — 4,2%) и Улан-Удэ (43 тыс. 958 руб./кв. м; — 1,2%). Киров с 7% падения за год и ценой «квадрата» 43 тыс. 743 руб./кв. м по этому показателю оказался за границами десятки.

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Самые дешевые по стоимости квартиры также расположены в Магнитогорске. Цена вопроса — 1 млн 624 тыс. 026 рублей, или около 7 кв. м средней московской недвижимости. Далее следует Нижний Тагил, где на покупку жилья надо накопить всего на 200 тыс. больше — 1 млн 803 тыс. 287 рублей.

Цены в остальных городах перевалили за 2 млн: в Саратове — 2 млн 016 тыс. 473 рубля, Брянске — 2 млн 060 тыс. 954 рубля, Кирове — 2 млн 069 тыс. 285 рублей, Улан-Удэ — 2 млн 083 тыс. 657 рублей, Орле — 2 млн 088 тыс. 623 рубля. Самые дорогие в десятке — Новокузнецк, Махачкала и Ставрополь, где за жилье придется отдать сумму одного порядка: 2 млн 126 тыс. 348 рублей, 2 млн 149 тыс. 794 рубля и 2 млн 159 тыс.428 рублей соответственно.

Курск с дешевым «квадратом» оказался по средней стоимости лота за пределами десятки — здесь за квартиру придется заплатить в среднем 2 млн 279 тыс. 630 рублей.

Рейтинг городов с самой дешевой недвижимостью в России

№

Город

Ср. цена, руб./кв. м

Прирост за год

Средняя цена квартиры, руб.

Прирост за год

30 629

-3,0%

4,1%

38 264

-6,1%

-12,4%

39 986

-7,5%

-11,8%

35 704

-4,0%

3,0%

43 773

-7,0%

-3,5%

43 058

-1,2%

-4,9%

41 726

-4,2%

-7,9%

38 004

0,1%

7,0%

32 728

-15,1%

-5,3%

38 263

-4,8%

-13,3%