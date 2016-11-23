Калуга, 23 ноября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Калужские торговцы отчаялись добиться правды в своем регионе. Теперь они надеются на помощь главы Чечни Рамзана Кадырова. В сети появилось видеообращение предпринимателей с разгоняемого властями калужского вещевого рынка к Кадырову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Мы знаем вас как человека конкретного. Все двери калужских властей для нас закрыты. Мы просим вас о помощи — разнесите эту новость по Москве», — обратились калужане к лидеру Чечни с просьбой помочь отстоять свои места на рынке.

По словам предпринимателей, закрытие Центрального рынка оставит без работы 4000 человек. К тому же, по мнению торговцев, власти проводят демонтаж рынка без серьезных юридических оснований, в частности, без решения суда.

Читайте также: Претензии и уговоры: в центре Калуги начали демонтаж вещевого рынка

Между тем ранее калужские предприниматели отвезли в приемную президента Российской Федерации петицию с требованием оставить рынок на том месте, которое он занимает сейчас или, по крайней мере, ввести мораторий на переселение до 31 марта 2017 года, когда истекает срок аренды и соседнего продовольственного рынка. Впрочем, в городской управе на уступки торговцам не пошли, да и прокуратура признала действия чиновников по рынку законными. К тому же у многих здесь торгующих предпринимателей уже истекли сроки договоров аренды.

Как сообщало ИА REGNUM накануне, ситуацию с закрытием центрального рынка в Калуге взяли на контроль в Общественной палате РФ. По словам председателя комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства Валентина Агаркова, губернатору области, в Генеральную прокуратуру, а также в кабинет уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе направлено обращение с просьбой дать свою оценку сложившегося положения вокруг ликвидируемого калужского рынка.

Читайте также: Общественная палата РФ взяла на контроль ситуацию с рынком в Калуге

Ранее торговцы предложили городским властям провести референдум среди калужан, чтобы выяснить их мнение: нужен ли рынок в центре города. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов считает, что у торговцев с Центрального рынка есть альтернатива. В связи с реорганизаций городского рынка он рекомендовал для торговли семь оборудованных площадок в разных районах Калуги.

В настоящее время с калужского Центрального рынка уже убрано большинство палаток, а с 28 ноября на рынке будут демонтировать металлические контейнеры, и он должен прекратить свое существование.