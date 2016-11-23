Ростов-на-Дону, 23 ноября, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В Ростовской области сильный восточный ветер вновь согнал воду до критически опасных отметок. Фотоснимки обмелевшего Дона интернет-пользователи выкладывают в социальные сети. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, автовладельцы-экстремалы пробуют ездить по обнажившемуся дну реки, но некоторым требуется буксир, чтобы вернуться обратно.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Таганрогский залив

Согласно прогнозу синоптиков, ветер пока стихать не начнет, и направление не сменит. В течение дня будет дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 9−14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20 метров в секунду.

В связи с этим понижение уровня воды в устье Дона продолжится. Опасных отметок показатель уже достиг у Азова, Аксая и в районе донской столицы.

Что касается Таганрогского залива, то уровень воды в нём также снизился до опасных значений. Городской «Водоканал» предупредил о пониженном давлении воды в кранах таганрожцев.

«В связи с понижением температуры и усилением отгонного ветра в реках Дон и Миус произошло интенсивное образование донного льда, в связи с чем подача холодного водоснабжения будет осуществляться пониженным давлением до улучшения погодных условий», — сказано в сообщении.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Южном региональном центре МЧС, чрезвычайных ситуаций ураганный ветер пока не вызвал. Остановлена ли навигация на реке Дон, в ведомстве ответить затруднились.

Напомним, что сильный восточный ветер обнажил дно реки Дон в конце октября. Из-за этого движение судов по реке было парализовано на несколько дней. Около полусотни судов вынуждены были бросить якорь. Жители Ростовской области писали в соцсетях, что около полувека так Дон не мелел. Также ветер сносил автобусные остановки, повалил деревья.