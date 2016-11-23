Москва, 23 ноября, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Граждане Российской Федерации (РФ) с 1 февраля 2017 года смогут получить паспорт (документ, удостоверяющий личность гражданина) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Соответствующее постановление, опубликованное на сайте правительства России, подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Паспорт

«Подписанным постановлением должностные лица МФЦ наряду с полномочиями по приёму от граждан документов для оформления паспорта и передаче их в территориальные органы МВД РФ наделяются полномочием по выдаче оформленного паспорта», — говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что нововведение будет способствовать повышению качества госуслуги по выдаче и замене паспорта.

Напомним, что на данный момент в многофункциональных центрах проводится только прием документов для паспорта, а затем сотрудники передают бумаги в МВД.

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