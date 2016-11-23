Москва, 23 ноября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. После мощного ралли на старте недели баррель Brent попытался продолжить восхождение, обновив максимумы конца октября в районе 50 долларов. Однако, как считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, запала «быков» надолго не хватило, и к концу торгов актив вернулся на исходные позиции вблизи отметки 49.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Охваченные эйфорией покупатели с большим оптимизмом восприняли обнадеживающие комментарии крупных производителей о готовности ОПЕК принять координированные меры на предстоящем саммите в Вене. Однако плохие новости не заставили себя долго ждать: Иран и Ирак напомнили о своей позиции — страны по-прежнему настаивают на своем особом положении и не желают принимать участия в ограничении добычи.

Теперь решение об участии этих двух «камней преткновения» будет приниматься уже на самом саммите в конце ноября. Безусловно, неопределенность в этом вопросе будет сковывать потенциальных покупателей Brent вплоть до наступления «дня Х», — пояснил.Салас.

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«В краткосрочной перспективе цены могут получить небольшую поддержку на данных Минэнерго по запасам. Свежая оценка API отразила сокращение объемов на 1,27 млн барр. Если официальные цифры укажут на более ощутимое падение запасов, Brent может временно приподняться в район 50 долл./баррель», — предполагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 ноября, цены на нефть слабо снижаются на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг соглашения о снижении добычи, после того как прошедшие в Вене консультации стран ОПЕК не сняли все остающиеся между ними разногласия. Так, стоимость нефти марки Brent к 07:50 мск снизилась на 0,3% — до $48,97 за баррель. Цена на нефть WTI опустилась на 0,4% — до $47,87.