Архангельск, 23 ноября, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Главная задача бригады — защитить жителей и их имущество от волков и медведей.

Wpapers.ru Скалящийся волк

Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин, в этом году охотники Поморья добыли свыше 200 волков — почти в два с половиной раза больше, чем в 2015-м. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Однако в адрес министерства, а также на различные ресурсы в сети Интернет продолжали поступать обращения о выходе волков к деревням и посёлкам Пинежского района.

«Было принято решение организовать вместе с районной властью специализированную бригаду, — рассказал министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин. — Инициативу минлеспрома самым активным образом поддержало региональное агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты».

По словам руководителя этого ведомства Александра Уварова, ещё в октябре, после обращения главы Приморского района Валентины Рудкиной и по поручению председателя правительства области Алексея Алсуфьева состоялись совместные рейды по обеспечению безопасности жителей Патракеевки, Верхней и Нижней Золотицы и других населённых пунктов.

Первая в регионе постоянно действующая межведомственная специализированная охотничья бригада будет создана в Пинежском районе. Об этом договорились региональный минлеспром, глава МО «Пинежское» Мария Олькина, представители отряда государственной противопожарной службы № 14 и ОМВД России «Пинежский».

Специализированную бригаду возглавил охотовед Пинежского обособления подразделения Виталий Росляков. В её состав вошли опытные охотники, сотрудники полиции и пожарные.

«По закону охотники имеют право добывать хищников только на территории охотничьих угодий, проще говоря, в лесу. Если же волк или медведь вышли на территорию муниципалитета, то обеспечить безопасность жителей правомочны сотрудники полиции. Роль пожарных также весьма значима, ведь эти люди являются профессиональными спасателями», — пояснил начальник отдела охраны и использования объектов животного мира областного минлеспрома Михаил Уткин.

Константин Доронин отметил, что именно межведомственное взаимодействие позволяет повысить эффективность принимаемых мер:

«Создание специализированной бригады в Пинежском районе мы рассматриваем как пилотный проект, опыт которого необходимо распространить на всю территорию региона. При этом особое значение будет иметь готовность к содействию каждой из сторон, в том числе — местной власти».