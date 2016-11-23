Вашингтон, 23 ноября, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, подтвердил свое намерение поладить с президентом РФ Владимиром Путиным, однако отказался называть «возможное потепление» между Вашингтоном и Москвой «перезагрузкой». Об этом избранный глава Белого дома рассказал в интервью The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп напомнил, что о перезагрузке отношений между США и РФ в 2009 году говорила бывший госсекретарь Хиллари Клингтон, но ее попытка провалилась.

«Я не буду использовать это термин, чтобы обозначить какое-либо потепление в отношениях, после того, что произошло», — пояснил новоизбранный президент США.

Ранее, во время предвыборной кампании, миллиардер часто заявлял, что попытка «перезагрузить» отношения между США и РФ, которая была предпринята его соперницей Хиллари Клинтон, потерпела крах.

По словам Трампа, из-за ошибок, допущенных американским Белым домом, отношения 2-х стран только ухудшились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 г. большинство выборщиков из американских штатов поддержали Дональда Трампа. Хиллари Клинтон признала свое поражение и после некоторой задержки все-таки поздравила своего соперника с победой.