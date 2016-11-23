Архангельск, 23 ноября, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Прокуратурой Няндомского района по информации управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и НАО проведена проверка соблюдения законодательства о ветеринарии в ГБУ АО «Няндомская районная станция по борьбе с болезнями животных». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

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Установлено, что специалистами этого учреждения оформлялись ветеринарные сопроводительные документы на вывоз свиноводческой продукции, произведенной ИП Большаковым в карантинной зоне, установленной Указом губернатора Архангельской области от 27.09.2016 №132-у «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципального образования «Няндомский муниципальный район» в связи с заболеванием животных африканской чумой свиней». Это повлекло поступление карантинной продукции в торговые сети района, а также школы.

Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и НАО по материалам прокурорской проверки ГБУ АО «Няндомская районная станция по борьбе с болезнями животных» и ряд ее специалистов привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ («Нарушение правил карантина животных») и оштрафованы. Вывоз продукции из карантинной зоны прекращен.

Напомним, что африканская чума свиней стала распространяться по региону после того, как предприниматель из Ярославля привез зараженных поросят и продавал их без сопроводительных документов. В результате карантин был введен в восьми районах области.