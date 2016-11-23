Калуга, 23 ноября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Почти неделю три приюта для животных в Калуге практически остаются без воды. Об этом, как сообщает 23 ноября корреспондент ИА REGNUM, калужане жаловались на приеме по личным вопросам, организованном депутатом Государственной думы РФ Александром Авдеевым.

PIX1861 Питомник

В приютах содержатся 1300 кошек и собак, а объем поставок воды в питомники сократилась до 6 кубометров, хотя в неделю жиотным требуется, как минимум 25.

«Извините меня, если тысяча собак окажется на улице, это будет тоже чрезвычайная ситуация. Конечно, городские власти пойдут навстречу и возобновят поставки воды», — заявил в телеэфире «Вести Калуга» депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года в приюте для животных «Вера» в Боровском районе Калужской области собак держали в вольерах голодными и больными. Этот так называемый «концлагерь» для животных принадлежал владельцам получившего скандальную известность столичного приюта «Эко Вешняки», которые стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» в связи с массовой гибелью кошек и собак. Между тем, в приюте под Боровском содержались около 200 бездомных собак и кошек, большинство из них находились в тяжелом физическом состоянии. В настоящее время, животные вывезены волонтерами в другие питомники.