Пекин, 23 ноября, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Сотрудники одной из лабораторий государственной корпорации China Aerospace Science and Industry Corp. успешно разработали и построили первый китайский волоконный лазер мощностью 20 тыс. ватт. Стоимость китайского лазера более чем на 40% ниже, чем у ближайших импортных аналогов, стоимость которых составляет около 6 млн юаней ($871 тыс.).

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«Устройство уже полностью готово к использованию, ввод в эксплуатацию состоится в ближайшее время», — заявил руководитель группы разработчиков Янь Дапэн.

Мощные волоконные лазеры используются в судостроительной, авиационной и автомобилестроительной промышленности. По словам создателей лазера, Китай разработал собственную технологию по созданию сверхмощных лазеров, благодаря чему в ближайшее время в КНР будут созданы волоконные лазеры мощностью более 20 тыс. ватт, пишет «Чжунго синьвэнь».

Четвертый НИИ при China Aerospace Science and Industry Corp. является главным производителем волоконных лазеров в КНР. Продукция научно-исследовательского института экспортируется в 20 стран и регионов.