Астана, 23 ноября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Депутат Мажилиса (нижняя палата парламента Казахстана) Куаныш Султанов выступил с предложением переименовать Астану, отразив в названии столицы Казахстана имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева, сообщает Tengrinews.kz.

ИА REGNUM Астана

По словам Султанова, нужно увековечить «великий путь независимости государства». В Астане нужно воздвигнуть монумент «Тәуелсіз Қазақстан».

«Предлагаем отметить в Конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего государства первого президента — Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Отразить имя Елбасы [лидер нации] в наименовании столицы и других важных объектах страны», — сказал он.

По словам Султанова, главная консолидирующая цель для казахов — суверенный и независимый Казахстан. Его предложение было поддержано депутатом от фракции коммунистов Владиславом Косаревым. «Я уверен, в наименовании должно быть отражено имя президента», — сказал он. Ещё один парламентарий — Ирина Аронова — отметила, что вклад Назарбаева в строительство государства должен быть отражён в Конституции.

В настоящее время в Мажилисе рассматривается вопрос принятия Декларации 25-летия независимости Казахстана. На обсуждении присутствуют 104 из 107 депутатов нижней палаты, все 47 депутатов верхней палаты и премьер-министр Казахстана.

Напомним, Назарбаев — первый президент Казахстана — с 16 декабря 1991 года. Ему присвоен официальный титул «Лидер Нации» (Елбасы). В апреле прошлого года переизбран на пятый срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев объявил, что в Казахстане появится новая памятная банкнота с изображением президента республики Назарбаева. Выпуск банкноты приурочен к празднику — Дню первого президента, который ежегодно, начиная с 2012 года, отмечается в стране 1 декабря.