Петропавловск-Камчатский, 23 ноября, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Спецстрой вновь затягивает сроки реконструкции двух аэропортов в районах Камчатки, один из которых является стратегически важным для организации всего воздушного движение пассажирской авиации на севере региона. Эту проблему губернатор края Владимир Илюхин обсудил с главой Росавиации Александром Нерадько, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Камчатки отметил, что Спецстроем нарушены сроки работ в посёлке Оссора и селе Никольское.

«В Оссоре аэропорт ежегодно обслуживает более 8 тысяч пассажиров. Сейчас полоса разобрана, и прямое авиасообщение с посёлком фактически прекращено. Спецстрой вновь подвёл со сроком сдачи, и страдают от этого, прежде всего, наши пассажиры», — отметил Владимир Илюхин.

По его словам, сейчас люди долетают до поселка, пересаживаясь на маршруте на вертолеты. Это дополнительные расходы для авиапредприятий. При этом губернатор напомнил, что ранее Спецстрой затягивал сроки реконструкции главного аэропорта Камчатки и аэропорта в поселке Палана — окружном центре Корякии.

Илюхин и Нерадбко договорились к следующей встрече, запланированной на начало декабря, выработать конкретные решения в целях завершения реконструкции всех объектов в 2017 году.

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Тем временем «Коммерсантъ» сообщает, что президент Владимир Путин принял решение упразднить Спецстрой и передать его функции напрямую Минобороны. В качестве причин, подтолкнувших главу государства к такому решению, называются как раз недовольство заказчиков и жалобы органов региональной власти в субъектах страны. Спецстрою при этом напомнили и ситуацию на Камчатке, где на пару лет позже намеченного срока закончили реконструкцию аэропорта. При этом тогда еще глава администрации президента Сергей Иванов раскритиковал подрядчика, после чего работы и сдвинулись с мертвой точки.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках первых этапов в главном аэропорту Камчатки была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы. На эти цели из средств федерального бюджета было направлено порядка 12 миллиардов рублей. За время реконструкции выполнено устройство взлетно-посадочной полосы, пассажирского перрона, мест стоянки самолетов и рулёжной дорожки, строительство командно-диспетчерского пункта, аварийно-спасательной станции, дизельной котельной, ограждения и патрульной дороги, смонтировано необходимое радиотехническое и навигационное оборудование. Торжественный ввод новой ВПП в эксплуатацию прошёл 1 июня текущего года. Однако Спецстрой должен был завершить все работы как минимум за год до этого. По разным причинам сдача объекта затягивалась.