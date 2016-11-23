Москва, 23 ноября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. В московском районе Отрадное объявлен карантин по бешенству до 19 января 2017 года. Это вызвано заболеванием домашнего кота бешенством: животное покусало семерых человек, в том числе ребёнка. Об этом рассказала заведующая ветеринарным участком «Отрадное» Анна Авилова, сообщается на сайте Управы района Отрадное.

ACWG Кот

«Кот все лето провел со своими хозяевами на даче. При этом прививки от бешенства у него не было», — сообщила Авилова.

Когда семья вернулась в город, в самочувствии животного проявились сначала вялость и отсутствие аппетита, а затем — агрессия. Хозяева кота обратились в ветеринарную службу, и животное отправили на карантин.

Анализы показали, что кот болен бешенством. Вылечить его было уже невозможно. Пострадавшие от агрессии кота люди находятся на лечении — они принимают антибиотики.

Авилова пояснила, что домашних кошек и собак нужно каждый год прививать от бешенства. «Если же вас оцарапало или укусило незнакомое животное, либо известно, что у этого животного нет прививки от бешенства — обязательно обратитесь в травмпункт. Бешенство — смертельное заболевание», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что в Московской области продолжается распространение бешенства среди животных. По итогам девяти месяцев 2016 года, очаги болезни были выявлены в 51 муниципальном образовании региона.