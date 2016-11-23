Москва, 23 ноября, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Brent получила новый толчок вверх и даже коснулась отметки 51,00 долл./баррель, невиданной с конца октября. Нефть последнее время испытывает спрос на всплеске оптимизма по поводу результатов запланированного на 30 ноября заседания ОПЕК, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Richard Masoner Добыча нефти

«Сегодня, 23 ноября, новым драйвером стали комментарии представителя Нигерии, который посетил техническое совещание картеля. Он убедил рынки в том, что на текущий момент дорабатываются последние детали сделки, причем все страны будут «в деле» уже в ближайшее время. Предполагается, что сделка должна довести добычу до 32,5 млн баррелей в день от недавно достигнутого рекорда в размере 33,8 млн. Есть сомнения, что Саудовская Аравия и Иран оставят свои геополитические распри за бортом и сядут за стол переговоров. И именно на этом сконцентрирует внимание рынок в ходе заседания», — пояснила Афанасьева.

«Таким образом, не исключено, что до 30 ноября будут поводы и для роста и для распродаж нефти, а это значит, что имеет смысл подбирать Brent на приближении к верхней границе диапазона 44,50 — 50,30 и продавать на движении к нижней», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 ноября, цены на нефть слабо снижаются на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг соглашения о снижении добычи, после того как прошедшие в Вене консультации стран ОПЕК не сняли все остающиеся между ними разногласия. Так, стоимость нефти марки Brent к 07:50 по мск снизилась на 0,3% — до $48,97 за баррель. Цена на нефть WTI опустилась на 0,4% — до $47,87.