Москва, 23 ноября, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Пара USD/RUB коснулась-таки спрогнозированной отметки 63,40, однако задержаться в этом районе не смогла. Вероятнее всего именно эта отметка на ближайшее время станет нижней границей диапазона, которую пара не сможет пересечь, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Свою роль будет играть и сила доллара США на мировой арене. И неспособность Brent закрепиться в районе 51 долл./баррель. И подходящий к завершению сезон налоговых выплат, который традиционно оказывает поддержку российской валюте в период с 18 по 24 число каждого месяца. Не исключено, что уже сегодня, 23 ноября, пара сделает попытку добраться до отметки 64,60», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробагк РФ на 23 ноября понизил официальные курсы евро и доллара. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 72,98 копейки и составил 63,6282 руб. Курс евро к рублю упал на 81,98 копейки — до 67,5413 руб. Цена на нефть марки Brent снизилась до $48,97.