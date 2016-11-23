Якутск, 23 ноября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. На форуме ОНФ с участием президента РФ Владимира Путина 22 ноября была озвучена информация о неэффективном расходовании средств в Якутии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, главе государства сообщили, что в республике потратили 150 миллионов рублей на создание инфраструктуры в чистом поле. На эти деньги проложили газопровод, электроснабжение, дорогу и тротуар, но «никакого царства якутской зимы, этнических и реабилитационных центров там нет».

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«Возникают сомнения в том, действительно ли хотели создать какой-то новый туристический кластер или просто хотели дать каким-то близким своему сердцу подрядчикам определённую работу, — прокомментировал эту информацию Владимир Путин. — Подрядчики отработали, всё вроде сделали, вроде все счастливы, никто ничего при этом даже не украл, но результата нет».

Отметим, что речь идёт о создании туристического кластера «Северная мозаика» в районе Табагинского мыса Якутии. Власти региона собирались создать на его территории казачью заставу, ямщицкую станцию, царство якутской зимы, а также этнокомплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, представители турфирм республики просят вместо масштабных кластеров сделать тёплые туалеты, урны, лавочки, места для ночлега в уже посещаемых туристами местах. «Не надо вкладывать миллиарды в непонятные проекты по продвижению имиджа республики», — уверены предприниматели.

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