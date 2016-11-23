Москва, 23 ноября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Торги по нефти 22 ноября завершились на уровне закрытия в понедельник. При этом внутридневной диапазон составил $1,8. Цена колебалась между уровнями $48,12 и $49,92.

drpepperscott230 Добыча нефти

В начале европейской сессии стоимость Brent повышалась до уровня $49,92 за баррель. Нефтяной рынок закладывает в цены заключение соглашения об ограничении добычи на встрече ОПЕК, которая пройдет в Вене 30 ноября.

В ходе американских торгов нефть дешевела до $48,12 на данных по продажам на вторичном рынке жилья и индексу активности ФРБ Ричмонда, которые оказались выше прогнозов. К закрытию дня цена восстановилась до $49,67.

На торгах в Азии 23 ноября баррель Brent стоит $49,08 (+0,16%). 22 ноября вечером была опубликована статистика Американского института нефти (API). Запасы нефти в США за неделю упали на 1,3 млн баррелей, до 488,4 млн баррелей. Сегодня вечером выйдут официальные данные по запасам нефти от Минэнерго США (EIA). По нефти сохраняется потенциал роста цен до уровня $50,70.