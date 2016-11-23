Москва, 23 ноября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 22 ноября закрылись снижением по доллару и евро. Курс доллар/рубль снизился на 0,19%, до 63,78 руб., евро/рубль — на 0,17%, до 67,74 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

Во вторник иностранные валюты подешевели к рублю с открытия торгов на Московской бирже. Российская валюта укрепилась на фоне повышения нефтяных котировок. В начале европейской сессии стоимость Brent поднималась до уровня $49,92 за баррель. Американская валюта закрепилась ниже отметки 64 руб., единая валюта — ниже 68 руб.

Нефтяной рынок закладывает в цены заключение соглашения об ограничении добычи на встрече ОПЕК, которая пройдет в Вене 30 ноября. Дополнительным фактором поддержки рубля продолжает выступать налоговый период, пик которого приходится на пятницу.

На торгах в Штатах доллару удалось полностью отыграть дневные потери. Спрос на американскую валюту вырос после публикации данных по продажам на вторичном рынке жилья и индексу активности ФРБ Ричмонда, которые оказались выше прогнозов. На фоне общего укрепления доллара нефть просела до $48,12 за баррель, доллар/рубль вырос до 64,13 руб., евро/рубль — 68,13 руб.

Рубль находился под давлением около часа. Восстановление нефтяных котировок до $49,67 вернули курс доллара к уровню 63,78 руб., евро — к 67,74 руб.

На торгах в Азии 23 ноября за баррель Brent дают $48,99 (-0,01%). По нефти сохраняется потенциал роста цен до $50,70. Во вторник вечером была опубликована статистика Американского института нефти (API). Запасы нефти в США за неделю упали на 1,3 млн баррелей, до 488,4 млн баррелей. Вечером ждем официальные данные по запасам нефти от Минэнерго США (EIA).

После выхода отчёта по запасам нефти внимание трейдеров переключится на протокол заседания FOMC ФРС США. Волатильность на американской сессии ожидается высокой, поскольку 24 ноября в США выходной (День благодарения). Цель по доллару 63,30 руб.