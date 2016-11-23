Южно-Сахалинск, 23 ноября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Специалисты Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории Россельскохнадзора обнаружили в партии эквадорских роз и голландских хризантем, предназначенных для реализации в торговой сети региона, опаснейшего сельскохозяйственного вредителя — западный цветочный трипс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Bel_acu Розы

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Обнаруженные зараженные цветы — 25 эквадорских роз и 100 голландских хризантем — изъяты и сожжены по предписанию Россельхознадзора.

Западный цветочный трипс считается опаснейшим вредителем. Особо опасен он для цветочных культур, но представляет угрозу и для тепличных хозяйств, выращивающих перец, огурцы и лук. Особенно актуально это для Сахалинской области, где большая часть овощной продукции выращивается именно в тепличных хозяйствах, особенно сейчас, когда на островах введены федеральные и региональные программы по развитию сельского хозяйства. Трипс способен стать причиной неурожаев на долгие годы.

Россельхознадзор предупредил о необходимости дальнейшего контроля: зараженные цветы могли попасть в розничную сеть Южно-Сахалинска и Корсакова.