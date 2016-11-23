Дублин, 23 ноября, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Ирландский лоукостер Ryanair стремится к снижению стоимости авиаперелётов. Примерно через десять или даже пять лет он сможет предложить пассажирам бесплатные билеты. С таким заявлением выступил генеральный директор Ryanair Майкла О`Лири, пишет газета The Guardian

Deshevie-avia-bilety.ru Лоукостер Ryanair

«Я надеюсь, что в течение следующих пяти-десяти лет Ryanair сможет предложить бесплатные билеты. В этом случае наши рейсы будут полностью заполнены, а мы сможем получать прибыль благодаря доходам аэропортов из-за возросшего пассажиропотока», — сказал О`Лири.

Глава авиакомпании пояснил, что в случае выгодного сотрудничества с аэропортами можно будет добиться сокращения различных сборов, что позволит снизить стоимость. Везде свести к нулю стоимость авиабилетов не удастся — например, в таких крупных аэропортах как лондонский Хитроу. А вот небольшие аэропорты, заинтересованный в росте трафика, лучше идут на уступки.

По данным, приведённым в статье, авиабилеты лоукостера стоят в среднем 46 евро. В этом году компания намерена снизить их на 10−15%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе О'Лири заявил, что Ryanair намерен поставить в Италию десять новых самолётов, а также открыть 44 новых маршрута. Инвестиции стали возможными благодаря проекту итальянского правительства по ликвидации городского налога на полёты.