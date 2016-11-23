Москва, 23 ноября, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на снижение платежей по налогу на прибыль для организаций, которые участвуют в научно-технической работе, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября. Законопроектом предлагается дополнить перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, доходами в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленными в ходе проведённой налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав. Эта норма будет применяться в отношении имущественных прав, выявленных с 1 января 2017 года.

ИА REGNUM Госдума

Кроме того, расширяется перечень расходов на оплату труда работников, участвующих в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). К таким расходам предлагается относить начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство и другие подобные показатели, а также расходы на страховые взносы.

К затратам, к которым для целей налога на прибыль организаций применяется коэффициент 1,5, предлагается относить также расходы на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, но только в случае их использования в НИОКР.

Предусмотрены также изменения, направленные на упрощение налогового администрирования. Согласно законопроекту налогоплательщик вправе не представлять в налоговый орган отчет о выполненных НИОКР (отдельных этапов работ) в случае, если этот отчет размещен в единой государственной информационной системе.

Кроме того, расширяется перечень расходов на оплату труда работников, участвующих в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. К таким расходам предлагается относить начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство и другие подобные показатели, а также расходы на страховые взносы.