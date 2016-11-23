Оттава, 23 ноября, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Министерство обороны Канады планирует заказать у компании Boeing 18 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet, заявил министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан сообщает 23 ноября France Press.

Mota.ru FA-18 Super Hornet

Истребители должны поступить в Канаду в 2018 году, правительство Канады планирует заключить долгосрочное соглашение по замене парка военных самолетов, сообщил Саджан.

Напомним, в 2010 году власти Канады заказали 65 истребителей F-35, однако позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил сделку из-за запредельной стоимости истребителей.

Нынешний парк истребителей Канады включает в себя самолеты, чей возраст составляет свыше 30 лет. Первоначальное количество истребителей сократилось с 138 до 77 боевых машин.