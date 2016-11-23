Петропавловск-Камчатский, 23 ноября, 2016, 08:03 — ИА Регнум. На Камчатке все структурные подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности из-за подхода к берегам полуострова очередного циклона, который несет сильный снег и ветер. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM первый замначальника ГУ МЧС России по краю Юрий Карташёв, данный режим позволит более оперативно реагировать на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации.

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Спасатели уже вышли на патрулирование автодорог и готовы оказать помощь водителям, чьи машины застрянут в сугробе. Кроме того, уже подготовлены к развертыванию пункты обогрева, в которых при необходимости водители и пассажиры смогут греться и выпить горячего чая.

«Рекомендуется во время действия циклона не выезжать на личном автотранспорте в черте городов и поселков, чтобы дорожные службы могли беспрепятственно и своевременно расчищать дороги», — сказал собеседник агентства.

Синоптики пояснили корреспонденту ИА REGNUM M, что циклон подошел со стороны Охотского моря и заденет все южные районы края, а прежде всего, Петропавловск-Камчатский.

«Он будет довольно мощным, но быстро сместится в направлении Берингова моря. Основной удар стихии придется на вечер среды и раннее утро четверга. Будет снег и усилится ветер. Завтра погода нормализуется», — говорят в метеоцентре.

Как сообщал ИА REGNUM, с начала ноября циклоны один за другим атакуют юг Камчатки. Все они несут мокрый снег. Атмосферные вихри приходят на полуостров с разницей в несколько дней и коммунальные службы просто не успевают привести Петропавловск-Камчатский в порядок. В результате не везде качественно почищены дороги и проезды.