Вашингтон, 23 ноября, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел бы нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном, однако он не желает использовать для этого термин «перезагрузка», сообщает газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В ходе встречи с представителями прессы Дональд Трамп рассказал о состоявшейся беседе с Владимиром Путиным, однако не стал раскрывать подробности разговора, отмечает издание. По словам Трампа, было бы здорово поладить с российским лидером, однако речь не идет о таком потеплении отношений, которое называлось бы «перезагрузкой».

»Я бы не стал использовать этот термин после всего, что произошло», — цитирует Трампа газета.

Отмечается, что избранный глава государства лишь вскользь упомянул о внешнеполитических вопросах. Так, он заявил о необходимости остановить «безумие, которое творится сейчас в Сирии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телефонная беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 14 ноября. Лидеры назвали отношения между двумя странами неудовлетворительными и высказались за их нормализацию.

Применительно к отношениям России и США термин «перезагрузка» возник в период первого президентского срока Барака Обамы, когда американская сторона заявляла о стремлении улучшить отношения с Москвой. Процедура даже была проведена символически: весной 2009 года в Женеве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь Хиллари Клинтон нажали кнопку «Перезагрузка».