Вашингтон, 23 ноября, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что Вашингтон не заинтересован в новой холодной войне с Москвой, сообщает RT.

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Уточняется, что Картер подчеркнул: США не хотят ни холодной войны с Россией, ни тем более «горячей войны». По его словам, Вашингтон не ищет в лице России врага, а, напротив, «долго стремился установить с Москвой мирные отношения». При этом глава Пентагона отметил, что Вашингтон не оставит без поддержки своих союзников и партнёров, а также намерен продолжать защищать принципы мирового порядка.

Картер, говоря о взаимоотношениях с Москвой, выразил недовольство недавними действиями России, «ориентированными на нарушение принципов порядка». Россия, по его словам, с одной стороны, участвовала в укреплении этого мирового порядка и пользовалась его преимуществами, а с другой — предприняла действия в ином направлении. И это при том, что после окончания холодной войны между Москвой и Вашингтоном был достигнут прогресс, считает Картер.

Напомним, о сломе мирового порядка Москвой Картер заявлял ещё в сентябре. Тогда он в очередной раз сказал, что Россия «вторглась» на Украину, «аннексировала Крым». Картер обвинил РФ в непрофессиональном поведении в воздухе, космосе и киберпространстве, а также бряцании ядерным оружием.

Позже, 23 октября Картер заявил, что российские военные в Сирии действуют очень профессионально в вопросе разрешения конфликтных ситуаций в воздушном пространстве этой страны. Находясь в Ираке, он сказал, что Россия и США работают в очень профессиональной манере.

«Мы согласовываем спорные моменты, возникающие в ходе наших воздушных операций. И в этой сфере Россия ведет себя очень профессионально», — сказал он. Между тем Картер признал, что в вопросах сотрудничества с Россией по Сирии США пока не достигли необходимого уровня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября глава пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби сделал очередное заявление, в котором раскритиковал политику Москвы — на этот раз по вопросу соглашения с Абхазией.