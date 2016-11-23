Пекин, 23 ноября, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился в Пекине с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Сюй Циляном. Министр обороны отметил, что сторонам предстоит обсудить перспективы военно-технического сотрудничества (ВТС), которое расширяется с каждый годом, передает 23 ноября ТРК «Звезда».

Флаг КНР

По словам Шойгу, взаимоотношения в военно-технической сфере являются «важной составной частью всего комплекса российско-китайских связей». Министр отметил, что во время заседания будут подведены итоги работы за год и намечены приоритетные задачи на предстоящий период.

Сергей Шойгу подчеркнул, что сотрудничество КНР и России служит укреплению безопасности в регионе и мире, в первую очередь это касается борьбы с международным терроризмом. Глава Минобороны призвал китайского коллегу детально обсудить обстановку в Сирии, Ираке и Ливии.